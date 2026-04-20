Nel fuoco del tempo torna la Fiera del Crocifisso Ritrovato | la presentazione al Comune
Mercoledì 22 aprile alle ore 11 sarà presentata al Comune di Salerno la XXXIV edizione della Fiera del Crocifisso Ritrovato, organizzata dalla Bottega San Lazzaro. La manifestazione si svolgerà nel 2026 e rappresenta un appuntamento ricorrente nel calendario locale, con un percorso che si ripete ogni anno. La fiera torna a coinvolgere il pubblico con esposizioni e iniziative legate alla tradizione.
Torna a Salerno la Fiera del Crocifisso Ritrovato, organizzata dalla Bottega San Lazzaro. La XXXIV edizione 2026 sarà presentata ufficialmente mercoledì 22 aprile, alle ore 11.00, presso la Sala del Gonfalone del Comune di Salerno.L'evento“Nel fuoco del tempo”: questo lo slogan della Fiera del.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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