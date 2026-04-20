Nel fuoco del tempo torna la Fiera del Crocifisso Ritrovato | la presentazione al Comune

Mercoledì 22 aprile alle ore 11 sarà presentata al Comune di Salerno la XXXIV edizione della Fiera del Crocifisso Ritrovato, organizzata dalla Bottega San Lazzaro. La manifestazione si svolgerà nel 2026 e rappresenta un appuntamento ricorrente nel calendario locale, con un percorso che si ripete ogni anno. La fiera torna a coinvolgere il pubblico con esposizioni e iniziative legate alla tradizione.