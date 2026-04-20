Torna il freddo Allarme meteo in Italia | temporali e temperature in picchiata Le regioni colpite

In Italia, le previsioni meteo segnalano un deciso calo delle temperature e la possibilità di temporali, con ritorno del freddo su molte regioni. Dopo un breve periodo di clima più mite, le condizioni atmosferiche si sono alterate rapidamente, determinando un cambiamento improvviso e diffuso in tutto il territorio. Le aree interessate sono quelle più esposte ai fronti perturbati provenienti dal Nord e dal Centro.

L’illusione di un anticipo d’estate si è dissolta nel giro di poche ore, lasciando spazio a un cambiamento netto dello scenario meteorologico su tutta la Penisola. Dopo un fine settimana caratterizzato da temperature insolitamente elevate, l’anticiclone subtropicale che aveva dominato la scena fino a domenica ha progressivamente perso forza, aprendo la strada a correnti decisamente più instabili. A determinare questa svolta è stata una massa d’aria più fredda, in discesa verso l’Italia e alimentata da un robusto sistema di alta pressione posizionato sul Nord Europa. Fin dalle prime ore di oggi, lunedì 20 aprile, il nuovo assetto atmosferico ha iniziato a farsi sentire in modo evidente, mettendo fine alla breve parentesi di caldo anomalo.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Notizie correlate Freddo siberiano in arrivo in Italia dalla Russia, colpite le regioni adriatiche: temperature sotto la mediaIn Italia è in arrivo un’ondata di freddo siberiano che farà scendere le temperature nel weekend. Meteo, allerta meteo gialla domani 19 marzo per temporali: le regioni colpitePer la giornata di domani, giovedì 19 marzo 2026, la Protezione Civile ha diramato una allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico su... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Mancava il congelatore. Ruggeri: allarmi ignorati. Torna il freddo, nevicate sull’Appennino e forte vento di grecale. Prolungata l’allertaBuone notizie per chi ama lo sci, nelle prossime ore torna il sole ma le temperature restano abbastanza basse da non sciogliere la neve. La situazione in Toscana e Umbria ... lanazione.it Freddo siberiano in arrivo in Italia dalla Russia, colpite le regioni adriatiche: temperature sotto la mediaNel weekend l'Italia sarà colpita da un'ondata di freddo siberiano che agirà prevalentemente sulle regioni adriatiche facendo calare le temperature ... virgilio.it