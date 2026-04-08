Un'ondata di freddo siberiano proveniente dalla Russia sta entrando in Italia, interessando principalmente le regioni adriatiche. Le temperature si abbasseranno significativamente rispetto alla media stagionale, con valori più bassi del normale previsti nelle prossime ore. Le previsioni indicano un calo delle temperature che interesserà varie zone del Paese, con un'intensificazione del freddo nelle aree adriatiche.

In Italia è in arrivo un’ondata di freddo siberiano che farà scendere le temperature nel weekend. Le correnti fredde sono relative a una saccatura sulla Russia e, al momento, l’evoluzione più probabile vede il fronte gelido agire prevalentemente sulle regioni adriatiche dalla sera di venerdì 10 aprile e proseguire la sua marcia verso la Grecia nella giornata di sabato. Il freddo siberiano in Italia Dopo le temperature miti e le giornate soleggiate di Pasqua e Pasquetta, è prevista un’improvvisa irruzione di aria fredda proveniente dall’Europa orientale. Le temperature scenderanno soprattutto nelle aree montane, dove i valori termici potrebbero calare ben al di sotto dello zero. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Freddo siberiano in arrivo in Italia dalla Russia, colpite le regioni adriatiche: temperature sotto la media

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