Torna FlorArte Arenzano l' evento che celebra florovivaismo arte e cultura

Torna FlorArte Arenzano, giunta alla sua 25ª edizione, un evento dedicato al florovivaismo, all’arte e alla cultura. La manifestazione si svolge in una località costiera e richiama appassionati e professionisti del settore. Durante l’evento vengono esposte creazioni artistiche realizzate con piante e fiori, oltre a iniziative legate alla sostenibilità ambientale. La manifestazione si tiene ogni anno e coinvolge diverse realtà del territorio.

Nuovo appuntamento con FlorArte Arenzano, la manifestazione che unisce arte e natura. Con la sua 25^ edizione, l'evento si conferma punto di riferimento per appassionati e addetti ai lavori nel mondo di florovivaismo, creatività artistica ed eco-sostenibilità.Da oltre vent’anni, FlorArte celebra.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Torna “Nacchere e Tammorra”, l’evento che valorizza la cultura popolareÈ tornata la tradizione popolare a Giugliano, dove nel weekend le strade del centro storico si sono trasformate in un palcoscenico a cielo aperto per... Leggi anche: Giornata della cultura artigiana. Torna l’evento di Confartigianato che mette in luce il made in Italy Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: VIDEO - Un Fiore per TUTTI noi, un gesto simbolico e corale per celebrare i valori del 25 aprile; Fiori in festa: dai parchi ai giardini, gli eventi dove ammirare le più belle fioriture di primavera; Adunata Nazionale Alpini: ad Arenzano protagonista la Fanfara Cadore. FlorArte Arenzano 2026 con mostre, mercato di piante e fiori, gastronomia ed eventiDa venerdì 24 a domenica 26 aprile 2026 torna FlorArte Arenzano (25esima edizione), l'evento che ogni anno trasforma il Parco di Villa Negrotto Cambiaso in un grande giardino di primavera aperto a cit ... mentelocale.it Torna Florarte Arenzano! Arte, natura, piante, fiori, stand gastronomici ed eventi nel parco facebook