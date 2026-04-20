Torna a Bologna TanExpo la Biennale funeraria Perché definirla una fiera di settore è riduttivo

Dal 7 al 9 maggio si svolge a BolognaFiere TANEXPO, la Biennale internazionale della funeraria. La manifestazione riunisce aziende e professionisti provenienti da diversi paesi e si concentra su prodotti, tecnologie e servizi legati al settore funerario. La tre giorni comprende esposizioni, incontri e conferenze che affrontano vari aspetti della professione, attirando un pubblico qualificato e specializzato.

Dal 7 al 9 maggio torna a BolognaFiere TANEXPO, la Biennale internazionale della funeraria. Certo, definirla una fiera di settore è riduttivo. TANEXPO è un luogo in cui il comparto si espone, si misura e, in parte, si ridefinisce. Non è solo vetrina: è un dispositivo culturale che restituisce lo stato attuale – e le contraddizioni – di un ambito che tocca tutti, perché riguarda il modo in cui pensiamo la morte, il lutto, il commiato. Gli spazi espositivi offrono tutto ciò che il settore oggi è in grado di produrre: tecnologie, materiali, soluzioni organizzative, proposte estetiche. Ma TANEXPO non si esaurisce negli stand. Accanto alla...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Torna a Bologna TanExpo, la Biennale funeraria. Perché definirla una fiera di settore è riduttivo Notizie correlate Leggi anche: Niscemi, 99 famiglie mai più a casa loro: il dramma di chi ha perso tutto, il rischio collasso e la croce simbolo. «Definirla frana è riduttivo» Fiera Pessima: 20 enti del terzo settore animano la fieraNel cuore pulsante della storica Fiera Pessima, l’Officina Sociale ha trasformato la tradizionale campionaria messapica in un laboratorio vivente di...