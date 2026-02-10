A Niscemi, 99 famiglie si trovano senza più una casa. La terra si è spostata, causando un crollo che ha lasciato molte persone senza un tetto. La zona è sotto stretta osservazione, e il rischio di ulteriori movimenti rende difficile pensare a un ritorno alla normalità. La situazione è critica, e le famiglie rimangono in attesa di risposte e di un aiuto concreto.

La terra si è mossa, e con lei le vite di chi l'abitava. A Niscemi 99 famiglie hanno perso per sempre la possibilità di tornare a casa: non per scelta, ma perché quel tratto di territorio non potrà più essere abitato. A scandirlo senza giri di parole è il capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano: «La fascia da zero a 50 metri non sarà più abitata». Una linea netta, che separa ciò che è stato da ciò che non potrà più tornare. Per gli sfollati, assicura, sono già in corso interventi concreti: le istituzioni stanno «provvedendo a definire le soluzioni per ricollocare» chi ha dovuto lasciare tutto. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Niscemi, 99 famiglie mai più a casa loro: il dramma di chi ha perso tutto, il rischio collasso e la croce simbolo. «Definirla frana è riduttivo»

Approfondimenti su Niscemi Famiglie

A Niscemi, le case vicino alla frana non possono più essere abitate.

A Niscemi la croce posta lungo il fronte della frana si è sgretolata.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Niscemi Famiglie

Niscemi, 99 famiglie mai più a casa loro: il dramma di chi ha perso tutto, il rischio collasso e la croce simbolo. «Definirla frana è riduttivo»La frana di Niscemi è una ferita che colpisce profondamente la comunità. Sono 99 le famiglie che non potranno più fare ritorno nelle loro case, costrette a lasciare per ... leggo.it

Ciciliano a Niscemi, 99 famiglie non torneranno nelle loro caseSulla frana di Niscemi si sta «facendo ogni tipo di indagine, diretta e indiretta», «nella fascia da zero a cinquanta metri» dal precipizio saranno utilizzati «droni per entrare nelle abitazioni, che ... msn.com

Niscemi, Ciciliano: “l'arretramento della frana rallenta, 99 famiglie non rientreranno mai più nelle loro case" - facebook.com facebook

Frana a #Niscemi, #Ciciliano: evacuati 1.276 cittadini, 500 famiglie x.com