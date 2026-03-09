Fiera Pessima | 20 enti del terzo settore animano la fiera

Alla Fiera Pessima, venti enti del terzo settore sono intervenuti per animare l’evento, con l’Officina Sociale che ha trasformato la tradizionale manifestazione messapica in uno spazio di partecipazione civica attiva. La fiera si è svolta nel cuore storico della città, offrendo eventi e attività organizzate dai vari enti per coinvolgere il pubblico. La giornata ha visto un flusso continuo di visitatori e interventi dedicati alle tematiche sociali e comunitarie.

Nel cuore pulsante della storica Fiera Pessima, l’Officina Sociale ha trasformato la tradizionale campionaria messapica in un laboratorio vivente di partecipazione civica. Il Csv Taranto Ets guida questa iniziativa che vede il terzo settore locale al centro degli eventi con laboratori, spettacoli teatrali e momenti di volontariato. La manifestazione si svolge a Manduria, dove sabato 7 marzo hanno aperto le attività partecipate curate da Controra APS e dalla Pro Loco di Fragagnano, mentre domenica 8 marzo offre un calendario denso di appuntamenti. L’iniziativa non è solo una serie di eventi sparsi, ma rappresenta un vero e proprio spazio di aggregazione sociale all’interno del padiglione istituzionale della fiera. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fiera Pessima: 20 enti del terzo settore animano la fiera Alla Fiera Pessima una “Officina sociale” per il Terzo SettoreTorna alla Fiera Pessima “Officina Sociale”, il “Momento partecipativo” organizzato dal Csv Taranto Ets che anche quest’anno renderà protagonista il... La Fiera "fiera" dello Stadio del ghiaccio. "Anche i francesi vogliono replicarlo"Gli impianti sportivi realizzati temporaneamente per la prima volta in degli spazi fieristici si preparano a fare a scuola per le prossime Olimpiadi. Contenuti e approfondimenti su Fiera Pessima. Temi più discussi: Fiera Pessima, torna Officina Sociale: il Terzo Settore protagonista a Manduria; Alla Fiera Pessima una Officina sociale per il Terzo Settore; Fiera Pessima, Officina Sociale anima la campionaria con laboratori, teatro e volontariato. Fiera Pessima di Manduria: il Consigliere Borraccino partecipa all’evento sul turismo integrato dell’Alto Salento JonicoMANDURIA – Nell’ambito della 283ª Edizione della Pessima Fiera dal 1742, domani, lunedì 9 marzo alle ore 17.00, il Consigliere regionale Cosimo Borraccino prenderà parte all’evento Sistema Alto Sal ... giornaledipuglia.com La 283ma Fiera Pessima di Manduria apre i battenti domani con una edizione record.Domani, venerdì 6 marzo, Manduria si trasforma nella capitale commerciale del Mezzogiorno con l’inaugurazione della Fiera Pessima, la manifestazione più antica della regione meridionale. Il sipario si ... pugliapress.org Con il Csv Taranto anche i Giochi del Mediterraneo alla Fiera Pessima Una delle numerose attività del programma di “Officina sociale” Alla Fiera Pessima è entrato nel vivo il ricco programma di iniziative di “Officina Sociale”, il “Momento partecipativo” organiz - facebook.com facebook IERI A #MANDURIA, ALLA CERIMONIA DI APERTURA DELLA #FIERA PESSIMA. x.com