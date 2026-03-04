De Rossi da ex capitano | una vigilia tra domande gestione e contesto dentro e fuori dal campo

De Rossi, ex capitano della squadra, si prepara per una vigilia caratterizzata da domande sulla gestione e sul contesto sia dentro che fuori dal campo. La partita è considerata tra quelle già “scritte” prima del calcio d’inizio, grazie a dati oggettivi legati alla storia del calcio. La tensione e le aspettative sono alte, mentre si attendono sviluppi che possano influenzare l’andamento della gara.

Domenica 8 marzo (ore 18:00) al Ferraris l'ex capitano giallorosso guida il Genoa contro la Roma: un incrocio narrativo forte, ma che si regge su fatti e protocolli, non su retorica. La partita è una di quelle che "si scrivono" già prima del calcio d'inizio, per dati oggettivi, collegati alla storia del calcio. L'ex capitano della Roma, Daniele De Rossi è l'allenatore del Genoa e, alla 28ª giornata, incrocia la squadra capitolina da avversario. I simboli, le emozioni e le letture assumono carattere marginale. De Rossi arriva al Genoa dopo l'esperienza in panchina alla Roma, del 2024.

