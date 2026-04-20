Torino violenze al corteo per Ramy | chieste 8 condanne

A Torino, durante un corteo in ricordo di Ramy, alcuni dimostranti hanno danneggiato la sede del commissariato di polizia e hanno lanciato bottiglie e pietre. La procura ha chiesto otto condanne nei confronti di persone ritenute responsabili di quelle azioni. Durante il processo, sono stati ascoltati testimoni e sono stati presentati vari elementi che collegano i manifestanti alle violenze avvenute. La sentenza è attesa nelle prossime settimane.

Otto condanne sono state chieste dalla pubblica accusa in tribunale a Torino al processo per gli incidenti che si verificarono il 9 gennaio 2025 durante un corteo antagonista per Ramy Elgamy, il giovane morto a Milano alcune settimane prima durante un inseguimento dei carabinieri. Le pene proposte dal pm Paolo Scafi spaziano dai tre anni ai 20 mesi di reclusione. Fra gli imputati ci sono esponenti e attivisti del centro sociale Askatasuna. Le difese, a seconda delle singole posizioni, hanno chiesto a ssoluzioni per non avere commesso il fatto o per lieve entità del fatto, e in caso di condanna l’applicazione dell’attenuante dell’avere agito durante un’iniziativa promossa per ragioni di particolare valore morale e sociale.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Torino, violenze al corteo “per Ramy”: chieste 8 condanne Notizie correlate Corteo per Ramy a Torino: chieste otto condanneABBONATI A DAYITALIANEWS Il processo e le richieste della procura Nel tribunale di Torino la pubblica accusa ha avanzato la richiesta di otto... Leggi anche: Tentato omicidio e rissa con mazze chiodate in strada: chieste dieci condanne a Torino Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Aska, gli antagonisti rialzano la testa: Ci riprendiamo i giardini del 47; Sentenza Cospito a Torino: 18 condanne per la guerriglia 2023, cade l’accusa di devastazione; Corteo per l'anarchico Cospito a Torino, 18 condanne per i danneggiamenti. Ma non ci fu devastazione e saccheggio; Torino, corteo pro Palestina: oltre 400 in centro. Incidenti al corteo per Ramy, chieste 8 condanne a TorinoDal Viminale e dalla Difesa la richiesta di risarcimento danni per complessivi 128 mila euro. Tra gli imputati esponenti di Askatasuna ... rainews.it Corteo per Ramy, chieste 8 condanne a Torino(ANSA) - TORINO, 20 APR - Otto condanne sono state chieste?dalla pubblica accusa oggi in tribunale a Torino al processo per?gli incidenti che ... notizie.tiscali.it Città di Rivalta di Torino - facebook.com facebook Dopo 621 anni la prima Rettrice all'Università di Torino: chi è Cristina Prandi «Una secchiona che ha rotto il soffitto di cristallo» x.com