Tentato omicidio e rissa con mazze chiodate in strada | chieste dieci condanne a Torino

Il processo per le violenze del 28 maggio 2025 a Torino entra nel vivo. Oggi il pubblico ministero ha chiesto dieci condanne, alcune fino a sei anni e quattro mesi di carcere, per gli imputati coinvolti in una rissa con mazze chiodate e un tentato omicidio. Le accuse puntano a chiarire cosa sia accaduto quella notte e chi abbia preso parte alla violenta scena di strada. La sentenza arriverà tra qualche settimana.

Dieci condanne a pene fino a sei anni e quattro mesi di carcere. Le ha chieste oggi, 3 febbraio, il sostituto procuratore di Torino Paolo Scafi per alcuni degli imputati per le violenze in strada del 28 maggio 2025. Era stato un episodio crudissimo, ripreso anche da alcuni residenti tra via Bra e.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Un giornalista e un operatore di Telequattro, in piazza Perugino per un servizio, hanno trovato un vero e proprio arsenale di armi.

In tribunale a Torre Santa Susanna, due giovani sono stati condannati per tentato omicidio.

