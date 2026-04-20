Da venerdì mattina, un uomo di 40 anni di nazionalità rumena si trova sul tetto di un edificio in via Acciarini 21, nel quartiere Santa Rita di Torino. La situazione ha portato alla chiusura temporanea di una scuola vicina, mentre i residenti della zona si sono riuniti in solidarietà. Le forze dell'ordine sono sul posto e stanno gestendo la situazione, senza ancora conoscere le ragioni dell’episodio.

Un uomo di 40 anni, di nazionalità rumena, si trova bloccato sul tetto di un edificio in via Acciarini 21 a Torino, nel quartiere Santa Rita, da venerdì mattina. L’uomo, che ha manifestato l’intenzione di scendere solo dopo aver la figlia entrare a scuola lunedì, è salito sulle strutture di un ponteggio situato all’angolo tra via Ogliaro e via Acciarini intorno alle ore 7 di venerdì. La situazione si protrae da diverse ore, superando anche il momento della cena di domenica sera, mentre i soccorritori restano impegnati sul posto. L’episodio ha costretto le autorità scolastiche a emettere una circolare per avvisare le famiglie degli studenti dell’istituto locale: per garantire la sicurezza dei bambini e delle bambine, l’accesso al polo didattico è stato deviato attraverso la porta posta sul retro dell’edificio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, uomo sul tetto da venerdì: scuola chiusa e vicini solidali

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