Allarme a Torino Santa Rita | uomo seduto sul tetto di un palazzo intervenuti numerosi mezzi

Stamattina a Torino, un uomo è stato avvistato seduto sul tetto di un edificio in via Acciarini. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di emergenza, mentre le forze dell’ordine sono presenti nella zona. La situazione è ancora in corso di valutazione e non sono stati forniti aggiornamenti sulle condizioni o sulle eventuali misure adottate. La presenza di mezzi di soccorso ha attirato l’attenzione dei residenti nella zona.

Un uomo è stato visto seduto sul tetto di un palazzo di via Acciarini a Torino nella mattinata di oggi, venerdì 17 aprile 2026. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con le squadre provenienti dai distaccamenti di Torino Centrale e Grugliasco Allamano, alcune ambulanze del 118 Azienda.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Episodio di violenza domestica a Torino Santa Rita: uomo malmena la compagna, che finisce all'ospedaleAllarme nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 23 gennaio 2026, per un episodio di violenza domestica avvenuta in un appartamento in un palazzo... Cadavere in strada a Torino Santa Rita: uomo con ferite da taglio al collo, potrebbe essere omicidioUn uomo è stato trovato morto nella serata di oggi, lunedì 16 febbraio 2026, davanti al civico 133 di via San Marino (nei pressi dell'incrocio con... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Bocconi avvelenati a Mirafiori: esche nei giardini pubblici, indaga la Polizia Locale; Veleni nei parchi di Torino: bocconi killer tra le case, paura a Mirafiori Sud; Allarme bocconi avvelenati: esche killer nei giardini di Mirafiori [FOTO]; Difensore civico regionale e Atc, rinnovata la collaborazione a favore degli inquilini delle case popolari. Allarme a Torino Santa Rita: uomo seduto sul tetto di un palazzo, intervenuti numerosi mezziUn uomo è stato visto seduto sul tetto di un palazzo di via Acciarini a Torino nella mattinata di oggi, venerdì 17 aprile 2026. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con le squadre provenienti ... torinotoday.it A Torino è allarme per il rapinatore strangola pensionati: la cintura al collo e gli agguati alle spalleA Torino è scattato l’allarme per un pericoloso rapinatore, soprannominato sui giornali locali come il rapinatore strangola anziani, che sta seminando il terrore nel quartiere Santa Rita. Il ... blitzquotidiano.it Seconda puntata di un viaggio per le strade di Torino: stavolta, da Santa Rita fino a Gerbido - facebook.com facebook