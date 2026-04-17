Allarme a Torino Santa Rita | uomo sale sul tetto di un palazzo intervenuti numerosi mezzi

Nella mattina di oggi, venerdì 17 aprile 2026, un uomo è stato osservato seduto sul tetto di un edificio in via Acciarini a Torino. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di emergenza. La situazione ha attirato l’attenzione dei residenti e delle forze dell’ordine, che sono presenti nella zona per gestire la vicenda. Al momento, non sono state comunicate ulteriori informazioni sulle motivazioni o sullo stato dell’uomo.

Un uomo è stato visto seduto sul tetto di un palazzo di via Acciarini a Torino nella mattinata di oggi, venerdì 17 aprile 2026. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con le squadre provenienti dai distaccamenti di Torino Centrale e Grugliasco Allamano, alcune ambulanze del 118 Azienda.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Allarme a Torino Santa Rita: uomo seduto sul tetto di un palazzo, intervenuti numerosi mezziUn uomo è stato visto seduto sul tetto di un palazzo di via Acciarini a Torino nella mattinata di oggi, venerdì 17 aprile 2026. Episodio di violenza domestica a Torino Santa Rita: uomo malmena la compagna, che finisce all'ospedaleAllarme nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 23 gennaio 2026, per un episodio di violenza domestica avvenuta in un appartamento in un palazzo... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Bocconi avvelenati a Mirafiori: esche nei giardini pubblici, indaga la Polizia Locale; Veleni nei parchi di Torino: bocconi killer tra le case, paura a Mirafiori Sud; Allarme bocconi avvelenati: esche killer nei giardini di Mirafiori [FOTO]; Difensore civico regionale e Atc, rinnovata la collaborazione a favore degli inquilini delle case popolari. Allarme a Torino Santa Rita: uomo seduto sul tetto di un palazzo, intervenuti numerosi mezziUn uomo è stato visto seduto sul tetto di un palazzo di via Acciarini a Torino nella mattinata di oggi, venerdì 17 aprile 2026. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con le squadre provenienti ... torinotoday.it A Torino è allarme per il rapinatore strangola pensionati: la cintura al collo e gli agguati alle spalleA Torino è scattato l’allarme per un pericoloso rapinatore, soprannominato sui giornali locali come il rapinatore strangola anziani, che sta seminando il terrore nel quartiere Santa Rita. Il ... blitzquotidiano.it Seconda puntata di un viaggio per le strade di Torino: stavolta, da Santa Rita fino a Gerbido facebook