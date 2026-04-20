Torino rider di 32 anni trovato morto tra le sterpaglie | ipotesi pirata della strada

Un giovane di 32 anni, rider, è stato trovato senza vita tra le sterpaglie in una zona di Torino. L'allarme è stato dato da una passante che ha segnalato la presenza del corpo ieri sera. Si sta verificando se la morte sia stata causata da un incidente stradale, con l'ipotesi di un investimento da parte di un'auto pirata. Le forze dell'ordine stanno indagando sulla vicenda.

Il corpo del giovane è stato trovato ieri sera dopo l'allarme dato da una passante: si ipotizza che il rider possa essere stato investito da un pirata della strada. Indagini in corso.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Terribile incidente a Torino Cavoretto: rider trovato morto e bici fracassata, probabilmente travolto da un'auto pirataUn uomo di 32 anni, straniero, è stato trovato morto nella tarda serata di ieri, domenica 19 aprile 2026, in strada della Creusa 109 a Torino. Trovato sbalzato dalla sua bici, muore a 34 anni. Caccia al pirata della stradaPisa, 14 marzo 2026 – Trovato a terra dai passanti, gravissimo e incosciente, lontano alcuni metri dalla sua bici. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Torino: un rider di 32 anni è stato trovato morto in strada, forse travolto da un pirata della strada; Torino, rider di 32 anni trovato morto tra le sterpaglie: ipotesi pirata della strada; Rider trovato morto tra la vegetazione in collina, sopra Cavoretto: aveva 32 anni; Rider trovato morto a Cavoretto, forse travolto da un'auto pirata. Torino, rider di 32 anni trovato morto tra le sterpaglie: ipotesi pirata della stradaUn rider di 32 anni è stato trovato senza vita la scorsa notte in strada della Creusa 109, sulla collina torinese sopra Cavoretto. Il giovane presentava diversi traumi ed è stata una passante, ... fanpage.it Terribile incidente a Torino Cavoretto: rider trovato morto e bici fracassata, probabilmente travolto da un'auto pirataUn uomo di 32 anni, straniero, è stato trovato morto nella tarda serata di ieri, domenica 19 aprile 2026, in strada della Creusa 109 a Torino. La vittima, probabilmente un rider, è stata trovata senza ... torinotoday.it La Stampa. . Doveva essere una giornata di festa, di amore per lo sport e per la natura. Ma a pochi chilometri dall’arrivo della Granfondo internazionale di Torino, due ciclisti hanno accusato un malore, forse due infarti, che non gli hanno lasciato scampo. Trag - facebook.com facebook Morti per arresto cardiaco due ciclisti della Granfondo Torino x.com