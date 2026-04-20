Torino rider di 32 anni trovato morto tra le sterpaglie | ipotesi pirata della strada

Da fanpage.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 32 anni, rider, è stato trovato senza vita tra le sterpaglie in una zona di Torino. L'allarme è stato dato da una passante che ha segnalato la presenza del corpo ieri sera. Si sta verificando se la morte sia stata causata da un incidente stradale, con l'ipotesi di un investimento da parte di un'auto pirata. Le forze dell'ordine stanno indagando sulla vicenda.

Il corpo del giovane è stato trovato ieri sera dopo l'allarme dato da una passante: si ipotizza che il rider possa essere stato investito da un pirata della strada. Indagini in corso.🔗 Leggi su Fanpage.it

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