Torino rider di 32 anni trovato morto in strada Si indaga sulla dinamica dell’incidente

Un uomo di 32 anni, impiegato come rider, è stato rinvenuto senza vita domenica sera lungo via della Creusa 109 a Torino. La segnalazione è partita da una ragazza che ha visto la sua bicicletta lasciata sul posto, senza altre persone nelle vicinanze. Le forze dell’ordine stanno ora verificando le circostanze dell’accaduto, concentrandosi sulla dinamica dell’incidente. Sono in corso gli accertamenti per chiarire cosa sia successo.

Un rider di 32 anni è stato trovato morto domenica sera lungo la strada della Creusa 109, a Torino. A dare l’allarme una ragazza che ha notato la sua bicicletta abbandonata. Si tratta di un uomo di origine egiziane, Adnan El Sayed, come riporta La Stampa. Il corpo è stato trovato tra la vegetazione con diversi traumi. Si indaga per capire la dinamica dell’incidente, ma l’ipotesi è che l’uomo, provenendo da una strada in discesa, abbia perso il controllo della sua bici elettrica. A quel punto non sarebbe riuscito a curvare finendo nella strada sottostante. La bicicletta era già stata notata a terra intorno alle 18.30, ma nessuno ha chiamato l’ambulanza fino alle 23 non avendo visto il corpo del 32enne.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Torino, rider di 32 anni trovato morto in strada. Si indaga sulla dinamica dell’incidente Notizie correlate Torino, rider di 32 anni trovato morto tra le sterpaglie: ipotesi pirata della stradaIl corpo del giovane è stato trovato ieri sera dopo l'allarme dato da una passante: si ipotizza che il rider possa essere stato investito da un... Terribile incidente a Torino Cavoretto: rider trovato morto e bici fracassata, probabilmente travolto da un'auto pirataUn uomo di 32 anni, straniero, è stato trovato morto nella tarda serata di ieri, domenica 19 aprile 2026, in strada della Creusa 109 a Torino. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Torino: un rider di 32 anni è stato trovato morto in strada, forse travolto da un pirata della strada; Rider trovato morto tra la vegetazione in collina sopra Cavoretto: aveva 32 anni; Torino, rider di 32 anni trovato morto tra le sterpaglie: ipotesi pirata della strada; Rider trovato morto a Cavoretto, forse travolto da un'auto pirata. Torino, rider di 32 anni trovato morto tra le sterpaglie: ipotesi pirata della stradaIl corpo del giovane è stato trovato ieri sera dopo l'allarme dato da una passante: si ipotizza che il rider possa essere stato investito da un pirata ... fanpage.it Torino, rider 32enne trovato morto. Una passante ha avvistato la bici abbandonata in strada e il corpo nella vegetazioneNonostante i soccorsi in strada della Creusa per lui non c’è stato nulla da fare. Il corpo presentava diversi traumi. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto. torino.corriere.it Città di Rivalta di Torino - facebook.com facebook Dopo 621 anni la prima Rettrice all'Università di Torino: chi è Cristina Prandi «Una secchiona che ha rotto il soffitto di cristallo» x.com