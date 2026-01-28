Il sogno di 546 comuni | Civitas Appenninica capitale europea della cultura 2033

Una coalizione di 546 comuni tra Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio punta a diventare Capitale Europea della Cultura nel 2033. La loro candidatura si basa su un patrimonio ricco di storia, arte e religione, con il cratere del sisma del 2016 come simbolo di rinascita. Ora aspettano la decisione dell’Unione Europea, sperando di portare avanti un progetto che coinvolge un vasto territorio e tante comunità.

È la Civitas Appenninica, candidata a Capitale Europea della Cultura 2033: un inestimabile patrimonio storico, artistico, culturale e religioso custodito in un vasto territorio, di cui il cratere sisma 2016 è il cuore pulsante, che comprende 546 comuni situati all’interno di quattro regioni (Umbria, Abruzzo, Marche, Lazio) e 11 province. La proposta è stata svelata e presentata a Roma e la conferenza stampa, che si è svolta presso la sede dell’agenzia di stampa “Adnkronos”, è stata l’occasione per presentare il Rapporto Censis “Il Cammino in Divenire della Civitas Appenninica”. L’evento ha visto la partecipazione di Guido Castelli, Commissario Straordinario per il sisma 2016; Andrea Toma, Responsabile Area Economia, Lavoro e Territorio del Censis; Giuliano Boccanera, Sindaco di Norcia; Luca Diotallevi, Professore Università Roma Tre; Gian Mario Spacca, Coordinatore Hamu; Stefano Papetti, Presidente Fondazione Salimbeni; Fabio Renzi, Segretario generale Symbola; Pierciro Galeone, Direttore Ifel. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

