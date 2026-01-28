La Civitas appenninica si prepara alla sfida per diventare Capitale europea della cultura nel 2033. La regione, che include 546 comuni tra Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, mette in campo un patrimonio storico, artistico e religioso di grande valore. Dopo il sisma del 2016, il territorio si è rimboccato le maniche per mostrarsi al mondo e puntare a questa grande occasione. Ora, vengono svelati i numeri e le iniziative che potrebbero portare la regione sotto i riflettori europei.

Roma, 28 gen. (AdnkronosLabitalia) - Un inestimabile patrimonio storico, artistico, culturale e religioso custodito in un vasto territorio, di cui il cratere sisma 2016 è il cuore pulsante, che comprende 546 comuni situati all'interno di quattro regioni (Umbria, Abruzzo, Marche, Lazio) e 11 province. È la Civitas Appenninica, candidata a Capitale Europea della Cultura 2033, le cui caratteristiche sono state presentate oggi a Roma. Nella conferenza stampa presso la sede di Adnkronos è stato illustrato il Rapporto Censis 'Il Cammino in Divenire della Civitas Appenninica'. Moderato da Fabio Paluccio, giornalista dell'Adnkronos, l'evento ha visto la partecipazione di Guido Castelli, Commissario straordinario per il sisma 2016; Andrea Toma, responsabile area economia, lavoro e territorio del Censis; Giuliano Boccanera, sindaco di Norcia; Luca Diotallevi, professore Università Roma Tre; Gian Mario Spacca, coordinatore Hamu; Stefano Papetti, presidente Fondazione Salimbeni; Fabio Renzi, segretario generale Symbola; Pierciro Galeone, direttore Ifel. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cultura: la Civitas appenninica svela i numeri nella 'corsa' a Capitale europea 2033

Approfondimenti su Civitas Appenninica

Una coalizione di 546 comuni tra Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio punta a diventare Capitale Europea della Cultura nel 2033.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Civitas Appenninica

Argomenti discussi: Il Cammino in divenire della Civitas Appenninica; La Civitas appenninica, i numeri per correre come capitale europea della cultura 2033; Civitas Appenninica e processi di rigenerazione, presentazione del rapporto Censis; Norcia capitale europea della cultura 2033: in arrivo raffica di nomine.

Cultura: la Civitas appenninica svela i numeri nella 'corsa' a Capitale europea 2033Il territorio preso in esame si estende su 546 comuni – 138 nel cratere sismico – in Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio ed è abitato da oltre tre milioni di persone (537.252 nel cratere). Il collante ... adnkronos.com

La Civitas Appenninica punta a diventare Capitale Europea della Cultura 2033Presentato a Roma il Rapporto del Censis, Norcia è la città capofila Un patrimonio storico, artistico, culturale e religioso straordinario, unito da comunità resilienti e da legami millenari, quello d ... youtvrs.it

Censis presenta a Roma il rapporto “Il cammino in divenire della Civitas Appenninica”! Mercoledì 28 gennaio alle ore 15 a Roma si è discusso della rigenerazione culturale, sociale ed economica dei territori dell’Appennino centrale dopo il sisma del 2016. - facebook.com facebook