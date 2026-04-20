Il Tribunale di Torino ha emesso giovedì scorso una sentenza che riguarda diciotto membri del collettivo anarchico Fai, coinvolti nei disordini verificatisi nella città il 4 marzo 2023. Le condanne variano fino a un massimo di cinque anni e mezzo di carcere. La decisione riguarda azioni che si sono svolte durante quella giornata, senza ulteriori dettagli sulle accuse specifiche.

Il Tribunale di Torino ha pronunciato giovedì scorso la sentenza riguardante diciotto membri del collettivo anarchico Fai, coinvolti nei disordini che hanno colpito la città il 4 marzo 2023. I giudici hanno stabilito condanne che variano da un massimo di cinque anni e sei mesi di reclusione fino a un minimo di 18 mesi di arresto. L’episodio risale alla manifestazione organizzata per manifestare vicinanza ad Alfredo Cospito, il quale in quel frangente stava portando avanti uno sciopero della fame a causa del regime di 41 bis a cui era sottoposto. Durante quella giornata, i militanti del gruppo si erano mossi per esprimere solidarietà, provocando gravi danni al territorio cittadino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, condanne per il collettivo Fai: fino a 5 anni e mezzo di carcere

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