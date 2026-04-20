Un volontario coinvolto nel Torino Pride è stato aggredito nel centro della città, poco dopo aver partecipato al Lovers Film Festival diretto da Luxuria. L’uomo è stato colpito sia fisicamente che verbalmente da un gruppo di persone. L’episodio si è verificato in un momento di festa e celebrazione, suscitando attenzione tra i partecipanti e le autorità locali. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Un volontario del Torino Pride è stato vittima di un’aggressione fisica e verbale nel centro di Torino, subito dopo la conclusione del Lovers Film Festival diretto da Luxuria. L’episodio si è consumato in pochi istanti a causa di un dettaglio estetico: uno zaino con i colori dell’arcobaleno portato dal ragazzo. Il fatto è avvenuto mentre la vittima si stava allontanando dal luogo dell’evento cinematografico. Un gruppo composto prevalentemente da adolescenti ha intercettato il giovane rivolgendogli domande omofobe legate al suo accessorio colorato. Durante lo scontro, uno dei ragazzi, mostrando particolare ferocia e soddisfazione, si è avvicinato colpendolo con uno schiaffo sul volto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, aggressione a un volontario: lo zaino arcobaleno è il bersaglio

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