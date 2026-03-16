Aggressione choc in treno giovane accerchiato e pestato dal ' branco' | Cercavano un bersaglio

Un giovane è stato aggredito in un treno da un gruppo di circa 15 ragazzi, che lo hanno circondato e picchiato senza motivi apparenti. L’attacco si è verificato in un vagone, dove i giovani cercavano un bersaglio da colpire, secondo quanto riferito. L’episodio ha suscitato sgomento tra i passeggeri presenti. Non sono stati ancora forniti dettagli sulle identità degli aggressori o sulle conseguenze dell’aggressione.

Il fatto è successo il 28 febbraio, sul regionale Foggia-Bari delle 22.06. L'episodio è all'attenzione della PolFer. Lo sfogo del padre della vittima: "Non è stata una ‘ragazzata’, non è stata una lite; è stato un attacco in gruppo, con minacce e accanimento, che avrebbe potuto avere conseguenze molto più serie” Giovane accerchiato e aggredito in treno da un gruppo di 15 ragazzi intenzionati ad attaccar briga e sfogare, in quel vagone, una violenza cieca, gratuita e insensata. Il fatto è successo sabato 28 febbraio, sul treno regionale Foggia-Bari delle 22.06, ma la notizia è stata resa nota solo in questi giorni, per non intralciare il lavoro investigativo della polizia ferroviaria. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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