Torino 32enne morto accanto alla bici | sospetto pirata stradale

A Torino un uomo di 32 anni è stato trovato morto vicino alla sua bicicletta. La polizia locale sta conducendo indagini e raccogliendo elementi per chiarire la dinamica dell’incidente. Secondo le prime ipotesi, potrebbe trattarsi di un investimento da parte di un veicolo pirata. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sui possibili testimoni o sui mezzi coinvolti.

Si presume che la vittima fosse un rider, sono attualmente in corso le indagini e i dovuti accertamenti della polizia locale Untragico eventoha sconvolto la serata di ieri aTorino, dove unuomo di 32 anni, presumibilmente un rider di origini straniere, è statorinvenuto privo di vitain strada della Creusa, al civico 109. Il suo corpo è stato trovatotra la vegetazione,poco distante dalla sua bicicletta, che mostrava chiari segni di un violento impatto. L’allarmerelativo al tragico ritrovamento avvenuto a Torino è stato lanciatointorno alle 23da una residente della zona, che ha avvisato ilnumero di emergenza 112segnalando la presenza di unabicicletta abbandonata sulla carreggiata.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Torino, 32enne morto accanto alla bici: sospetto pirata stradale Notizie correlate Terribile incidente a Torino Cavoretto: rider trovato morto e bici fracassata, probabilmente travolto da un'auto pirataUn uomo di 32 anni, straniero, è stato trovato morto nella tarda serata di ieri, domenica 19 aprile 2026, in strada della Creusa 109 a Torino. Chi è il 32enne morto carbonizzato nell'incidente stradale a MarzabottoSi chiamava Leonardo Fjora il 32enne morto nell'incidente stradale sulla Porrettana a Marzabotto. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Torino: un rider di 32 anni è stato trovato morto in strada, forse travolto da un pirata della strada. Trovato morto accanto alla bici a Torino, ipotesi pirata della strada(ANSA) – TORINO, 20 APR – Un uomo di 32 anni, di origini straniere, è stato trovato morto nella tarda serata di ieri in strada della Creusa 109, a Torino. La vittima, probabilmente un rider, è stata t ... espansionetv.it Trovato morto accanto alla bici, ipotesi pirata della stradaUn uomo di 32 anni, di origini straniere, è stato trovato morto nella tarda serata di ieri in strada della Creusa 109, a Torino. La vittima, probabilmente un rider, è stata trovata tra la vegetazione ... gazzettadiparma.it