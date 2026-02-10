Chi è il 32enne morto carbonizzato nell' incidente stradale a Marzabotto

Un uomo di 32 anni, Leonardo Fjora, ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla strada Porrettana a Marzabotto. La sua auto, una Volkswagen Lupo, si è schiantata contro un camion della raccolta rifiuti e subito dopo ha preso fuoco. I soccorsi sono arrivati sul posto, ma per Fjora non c’era più niente da fare. La scena si è svolta in fretta e ha lasciato sconvolti i residenti della zona.

Si chiamava Leonardo Fjora il 32enne morto nell'incidente stradale sulla Porrettana a Marzabotto. Ha perso la vita a bordo della sua Volkswagen Lupo, che ha preso fuoco dopo lo schianto con un camion della raccolta rifiuti.Fjora viveva a Marzabotto e, intorno all'una di notte del 9 febbraio, era.

