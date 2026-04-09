Topolino parla romanesco | il progetto della Panini che celebra i dialetti

Durante il Romics, che si svolge alla Fiera di Roma dal 9 al 12 aprile, sarà possibile trovare due pubblicazioni in dialetto romanesco dedicate a Topolino. La prima è “Paperugantino - Commedia in due atti” di Marco Gervasio, mentre la seconda è “Topolino e il ponte sull’oceano”, scritta da Alessandro Sisti con i disegni di Marco Gervasio e la traduzione di Daniele Baglioni. Entrambi i titoli sono disponibili in questa versione linguistica speciale.

In anteprima al Romics (9-12 aprile alla Fiera di Roma) saranno disponibile “Paperugantino - Commedia in due atti” di Marco Gervasio e “Topolino e il ponte sull’oceano” scritta da Alessandro Sisti per i disegni di Marco Gervasio con la traduzione di Daniele Baglioni, in versione romanesca. Il. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: L’omaggio di «Topolino» ai dialetti italiani? Panini Comics presenta “Alessandro Manzoni raccontato da Topolino”Panini Comics presenta Alessandro Manzoni raccontato da Topolino, il nuovo TopoLibro da collezione dedicato a uno dei padri della letteratura... Topolino torna a parlare in dialetto, Bertani: Così si ride ancora di piùÈ stato talmente esilarante leggere nel 2025 Zio Paperone parlare in milanese e napoletano (e non solo) che 'Topolino' lo ha fatto di nuovo. Da domani, mercoledì 14 gennaio, il settimanale edito da ... adnkronos.com Topolino e Paperino parlano in dialetto bolognese: «Sono Michêl Pundghén e Pèvel Nadrén, un modo fenomenale per entrare nel mondo dei giovani»Paperino diventa Pèvel Nadrén e Topolino Michêl Pundghén. Mentre Paperopoli e Topolinia, città della Nadrégglia-Pundgâgna, si chiamano rispettivamente Nadråggna e Pundghé. È quanto accade nel numero ... corrieredibologna.corriere.it