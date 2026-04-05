Un altro topo morto sul lungomare di Torrione | la denuncia di un cittadino

Un residente ha segnalato la presenza di un topo morto sul lungomare di Torrione, suscitando preoccupazione tra cittadini e visitatori. La scoperta è stata fatta recentemente e la presenza di ratti nel tratto di passeggio è stata più volte denunciata in passato. La situazione ha generato discussioni sulla pulizia e sulla gestione del territorio lungo la zona pedonale della città.

Ancora allarme topi a Salerno. “Un bel ratto in bella mostra ai cittadini e turisti che oggi è domani passeggeranno sul lungomare. Torrione che è invasa sai topi. E - segnala un lettore a Salernotoday - tra poco con l'innalzamento delle temperature usciranno dal sottosuolo a frotte anche le blatte”. Di qui l'amara considerazione: “Se è questo ciò che ci meritiamo qui a Salerno. Scusate ma vuole essere un promemoria per tutti i volenterosi che si candideranno alle prossime elezioni comunali compreso il futuro sindaco”. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: "Spaccio e degrado sul lungomare", la denuncia di un cittadino Cedimenti in via Ligea, via Calenda fino a Torrione: Pessolano lancia la sua proposta, Torrione Eventi ringrazia Galdi per l'ampliamento delle transenne sul lungomarePessolano propone che "la prima adunanza della prossima consiliatura sia dedicata a frane, dissesto e recupero del patrimonio edilizio" Accogliendo...