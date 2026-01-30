Escrementi di topo | chiuso un ristorante

La Polizia Locale ha chiuso un ristorante dopo aver trovato escrementi di topo all’interno. Gli agenti sono intervenuti durante un sopralluogo di controllo e hanno deciso di chiudere il locale, che non rispettava le norme igieniche. Ora il ristorante dovrà sanare le carenze prima di poter riaprire.

La Polizia Locale è impegnata su più fronti per quanto concerne i controlli atti a garantire la sicurezza non solo rispetto ad azioni illegali o di inciviltà, ma si impegna anche attraverso i controlli dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali per quanto concerne, in particolar modo la sicurezza alimentare. Una fattispecie, quella delle violazioni igienico sanitarie e degli alimenti che, in non rari casi, mette a repentaglio la salute in genere, ma anche la vita dei consumatori che ignari si fidano di ristoranti eo attività che non si curano di attivare quelle procedure atte a garantire la salubrità e la corretta conservazione degli alimenti.

