Il ballerino di Amici dietro la coreografia di Sal Da Vinci a Sanremo | com’è nata l’idea dei gesti di Per sempre sì – Il video

Marcello Sacchetta, ballerino e direttore artistico di 43 anni proveniente da Pianura, ha curato la coreografia di Sal Da Vinci per la canzone “Per sempre sì” a Sanremo. La sua firma si riconosce nel video delle esibizioni, dove sono evidenti i gesti coreografici scelti per accompagnare il brano. Sacchetta ha collaborato con il cantante durante le prove e la preparazione dell’esibizione.

Dietro al trionfo di Sal Da Vinci a Sanremo con «Per sempre sì» c’è la firma di Marcello Sacchetta, 43 anni, ballerino e direttore artistico originario di Pianura, quartiere periferico di Napoli. Volto noto del pubblico televisivo grazie ad Amici, dove ha condotto il daytime insieme a Stefano De Martino ovviamente per decisione di Maria De Filippi. Sacchetta è anche l’autore del videoclip della canzone, scritto insieme al regista Giuseppe Marco Albano e girato con Francesca Tocca, che si conclude con il matrimonio evocato dal testo. È da quel videoclip che è nata la sequenza poi portata sul palco dell’Ariston, diventata in poche ore un fenomeno sociale. 🔗 Leggi su Open.online

Sal Da Vinci, quei gesti di Per sempre si. Marcello Sacchetta: «La mia coreografia a Sanremo»Tutta colpa, o almeno in parte, di Marcello Sacchetta, 43 anni, napoletano di Pianura, ballerino e direttore artistico. Sono suoi i movimenti replicati da Sal Da Vinci all’Ariston ... ilmattino.it

Chi è Marcello Sacchetta, ideatore della coreografia di Sal Da Vinci a Sanremo 2026/ Coreografo e ex di AmiciÈ Marcello Sacchetta l'ideatore della coreografia 'Per sempre sì' di Sal Da Vinci, vincitore di Sanremo 2026: cosa sappiamo di lui ... ilsussidiario.net

