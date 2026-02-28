A Bar Centrale ballano Per sempre sì di Sal Da Vinci ma Pino Strabioli sbaglia dito e parte il medio | la gaffe in diretta su Rai 1

Durante una trasmissione su Rai 1, Pino Strabioli ha commesso un errore in diretta, mostrando il dito medio mentre ballava. La scena si è svolta mentre si ascoltava il brano “Per sempre sì” di Sal Da Vinci, coinvolgendo anche Mahmood e Alessandro Del Piero in una coreografia diventata virale. L'episodio ha attirato l'attenzione sui social e sui media.

Per sempre sì, brano portato in gara a Sanremo da Sal Da Vinci, sta coinvolgendo proprio tutti. Il balletto, fatto anche da Mahmood e Alessandro Del Piero in un improbabile endorsement, è diventato in pochissimo tempo virale. Semplici mosse che, un po' come fu per Tuta Gold, sono ormai diventate istintive ogni volta che parte la canzone. Non tutti, però, conoscono ancora benissimo la coreografia. Lo dimostra la gaffe di Pino Strabioli in diretta su Rai1. Ospite del salotto di Elisa Isoardi, Bar Centrale, insieme a Serena Bortone e Rosanna Lambertucci, il regista e attore, ha ballato insieme alle altre la coreografia, sbagliando però dito. Uno scivolone involontario in cui Strabioli ha alzato il dito medio a favore di telecamera, poi subito cambiato con il gesto corretto.