Tonali Juve bianconeri fuori dai giochi | costa 100 milioni Se lo contendono questi due club

Due club della Premier League sono interessati a Tonali, il cui valore di mercato si aggira intorno ai 100 milioni di euro. La Juventus, che aveva manifestato interesse in passato, non figura più tra le pretendenti. La trattativa sembra concentrata tra le due squadre britanniche, che si contendono il centrocampista. La decisione finale dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Tonali Juve, bianconeri fuori dai giochi: costa 100 milioni di euro. Se lo contenderanno questi due club di Premier League. Il calciomercato della Premier League inizia a focalizzarsi in maniera concreta sul profilo di Sandro Tonali. Il centrocampista azzurro rappresenta attualmente il principale obiettivo tecnico per rafforzare la linea mediana del Manchester United. La dirigenza della società inglese ha infatti inserito il giocatore in cima alla propria lista dei desideri in vista dell’apertura della prossima sessione di trasferimenti estiva. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Le valutazioni preliminari sono già in fase di sviluppo, ma soltanto nel corso delle prossime settimane le parti in causa potranno determinare con maggiore esattezza la reale fattibilità dell’operazione sportiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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