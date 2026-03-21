Il Newcastle ha messo sul tavolo una cifra molto elevata per il trasferimento di Tonali, attirando l’attenzione di altri club interessati. La trattativa è ancora in corso e si prevede una sfida tra tre società diverse per assicurarsi il centrocampista. La Juventus sembra essere fuori dalla corsa, mentre le altre due squadre continuano a monitorare la situazione. La finestra di mercato estiva si avvicina.

Calciomercato Juve, Spalletti sogna la costruzione di un “Instant Team”! Il primissimo obiettivo per l’estate Bernardo Silva Juventus: i bianconeri sognano il colpo a zero, il portoghese sta facendo le sue valutazioni! Novità Rudiger Juve, pazza idea per la difesa: primi contatti con l’agente del difensore in scadenza col Real Madrid! Cosa succede Daffara continua a brillare: il portiere di proprietà della Juventus convocato dall’Italia Under 21. I dettagli Canzi verso il Genoa: «Abbiamo un problema di testa. Dopo il Milan ci siamo guardate dentro» Juventus Women, Canzi non ha dubbi: «La scorsa stagione è stata memorabile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tonali, prezzo spaventoso del Newcastle: sarà sfida tra 3 club in estate. Juve fuori dai giochi?

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