Tommaso Paradiso sposa Carolina Sansoni | ci sono le pubblicazioni di nozze con sorpresa

Tommaso Paradiso ha annunciato il suo matrimonio con Carolina Sansoni, dopo aver pubblicato le pubblicazioni di nozze. La coppia ha deciso di sposarsi in modo semplice, scegliendo di tenere nascosta la data fino all’ultimo momento. La notizia ha sorpreso molti fan, soprattutto perché il cantante ha sempre mantenuto un basso profilo sulla sua vita privata. La cerimonia si svolgerà nel corso dell’estate, ma ancora non sono stati resi noti dettagli specifici.

Prima il palco dell'Ariston, poi l'altare. Per Tommaso Paradiso sarà un 2026 da ricordare. Il cantante domani sera debutterà al Festival di Sanremo con il brano "I romantici", e a giugno lo aspetta un impegno ancora più importante: il matrimonio con la compagna Carolina Sansoni. La notizia delle nozze è stata 'spifferata' da Vanity Fair, e trova conferma nella rubrica "C'è Chi dice", che nel numero di Chi in edicola mercoledì 25 pubblica in esclusiva le pubblicazioni di nozze apparse nei giorni scorsi al Comune di Roma. La 'sorpresa' nelle pubblicazioni di nozze. Ma c'è di più. Le foto portano alla luce una 'sorpresina' che riguarda la compagna dell'ex frontman dei The Giornalisti.

