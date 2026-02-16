tommaso paradiso e carolina sansoni si sposano dopo sanremo 2026

Tommaso Paradiso ha annunciato il suo matrimonio con Carolina Sansoni, pochi giorni dopo aver partecipato a Sanremo 2026. La coppia ha deciso di coronare il loro amore con un matrimonio che si terrà questa estate, con una cerimonia intima in Toscana. Paradiso ha spiegato che il concerto in Riviera è stato il momento perfetto per fare questa grande scelta.

Fiori d’arancio all’orizzonte per Tommaso Paradiso. L’ex leader dei The Giornalisti sarebbe pronto a giurare amore eterno alla sua compagna storica, Carolina Sansoni. Il sì dovrebbe arrivare dopo il Festival di Sanremo: un’esperienza importante per il cantante che, prima d’ora, non ha mai partecipato alla kermesse musicale. Tommaso Paradiso sposa Carolina Sansoni dopo Sanremo. Tommaso Paradiso sarebbe pronto a coronare la sua storia d’amore con Carolina Sansoni. L’indiscrezione arriva dalla newsletter Celebrity Watch di Vanity Fair: la data cerchiata sul calendario sarebbe quella di giugno 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it

Tommaso Paradiso, noto cantante italiano, è innamorato di Carolina Sansoni, sua fidanzata e mamma della loro figlia Anna.

Tommaso Paradiso in attesa di Sanremo 2026

