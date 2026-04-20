Tommaso Paradiso debutto travolgente nei palasport

Tommaso Paradiso ha inaugurato il suo tour nei palasport con due date a Roma, entrambe andate esaurite. La prima tappa si è svolta in una grande arena, attirando un pubblico numeroso e appassionato. Le esibizioni si sono susseguite senza interruzioni, suscitando entusiasmo tra i presenti. La seconda data ha registrato un’affluenza analoga, confermando il successo delle prime esibizioni live del cantante in questa nuova fase.

Tommaso Paradiso live – Ph. Elisabetta Lazzè Tommaso Paradiso apre il tour nei palasport con un doppio sold out a Roma. In arrivo le date di Milano, Torino, Bologna, Padova, Firenze e Napoli. Debutto da incorniciare per Tommaso Paradiso, che ha inaugurato il suo tour nei palasport con un doppio sold out al Palazzo dello Sport di Roma, confermando ancora una volta la forza del suo rapporto con il pubblico. Dopo l’energia travolgente della capitale, il cantautore romano è pronto a portare il suo spettacolo nelle principali città italiane. le date del tour estate 2026. Il tour prosegue il 22 aprile all’Unipol Forum di Milano, il 23 aprile all’Inalpi Arena di Torino, il 25 aprile all’Unipol Arena di Bologna, il 26 aprile alla Kioene Arena di Padova, il 28 aprile al Mandela Forum di Firenze e il 30 aprile al Palapartenope di Napoli.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Tommaso Paradiso, debutto travolgente nei palasport Tommaso Paradiso: debutto travolgente per tour nei Palasport 2026 Notizie correlate Tommaso Paradiso, debutto travolgente del tourDebutto travolgente per il tour nei Palasport di Tommaso Paradiso che, dopo il doppio sold out al Palazzo dello Sport di Roma, è in arrivo il 22... Tommaso Paradiso e il tour nei palazzetti: la data zero è al PalaBigot di GoriziaDopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “I romantici”, tra le canzoni più suonate in radio sin dall’uscita, e a pochi giorni dal... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Tommaso Paradiso a Roma, duetto con Franco126 e cori da stadio; Paradiso conquista Roma: duetto con Franco126 e cori da stadio, è già sold out. Tommaso Paradiso, debutto travolgente nei palasportTommaso Paradiso apre il tour nei palasport con un doppio sold out a Roma. In arrivo le date di Milano, Torino, Bologna, Padova, Firenze e Napoli Debutto da incorniciare per Tommaso Paradiso, che ha ... lopinionista.it Tommaso Paradiso, debutto travolgente del tour(LaPresse) Debutto travolgente per il tour nei Palasport di Tommaso Paradiso che dopo il doppio sold out al Palazzo dello Sport di Roma è in ... stream24.ilsole24ore.com Tommaso Paradiso presto sposo con la compagna Carolina Sansoni x.com Tommaso Paradiso, lo start del tour è da urlo! - facebook.com facebook