Tommaso Paradiso ha annunciato il suo tour nei palazzetti, con la data zero al PalaBigot di Gorizia. Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo con il brano “I romantici”, tra le canzoni più trasmesse in radio, il cantautore si prepara a partire con le tappe indoor. A pochi giorni dall’inizio del tour, sono stati comunicati anche alcuni concerti estivi.

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “I romantici”, tra le canzoni più suonate in radio sin dall’uscita, e a pochi giorni dal via del tour nei Palasport, Tommaso Paradiso annuncia nuovi appuntamenti estivi che proseguono il percorso iniziato dal tour indoor imminente. Il ritorno alla dimensione live, quella che da sempre sente più sua, rimette al centro il rapporto diretto con il pubblico e riaccende la solidissima band che da anni lo accompagna, parte integrante della sua identità dal vivo. Prima nei palazzetti e poi all’aperto, le canzoni del nuovo album “Casa Paradiso” e i grandi successi del cantautore romano danno forma a una potente scaletta che unisce presente e passato, con un suono pieno e diretto e un’emotività da cantare che è la sua cifra. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - Tommaso Paradiso e il tour nei palazzetti: la data zero è al PalaBigot di Gorizia

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