Tommaso Dati ha vinto la prima tappa del Tour of the Alps 2026, conclusa con uno sprint a Innsbruck. Al termine della gara, il ciclista ha espresso la sua soddisfazione, definendo l’evento il giorno più bello della sua carriera. Sullo stesso traguardo, ha battuto un avversario di rilievo, il campione di livello internazionale. La corsa ha visto un’accelerazione finale decisiva, che ha permesso a Dati di prevalere sugli avversari.

Tommaso Dati si è aggiudicato la tappa inaugurale del Tour of the Alps 2026, piazzando la zampata decisiva allo sprint finale e battendo in maniera convincente sul traguardo di Innsbruck un grande campione del calibro di Tom Pidcock. Il 23enne del team UKYO si toglie dunque la soddisfazione di indossare almeno per un giorno la maglia verde di leader della generale, ottenendo il secondo successo della carriera da professionista. “ Avevo messo nel mirino proprio questa prima tappa del Tour of the Alps, e la vittoria di oggi è come un sogno. Eravamo concentrati sull’ultima breve salita della corsa, sapevamo che qualcuno avrebbe potuto attaccare ed in effetti Arensman ci ha provato.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tommaso Dati incredulo: “È il giorno più bello della mia carriera. Oggi è stato tutto perfetto”

I Hated Being in Medjugorje ... Until This Happened

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