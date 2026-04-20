Tommaso Bambagioni ha partecipato all’ultima puntata di Bike Today, condividendo aspetti della sua vita e della carriera nel ciclismo. Il giovane atleta del Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone ha parlato dei suoi obiettivi e delle sue aspettative future, offrendo anche un commento sulla scelta di un altro ciclista al ruolo di squadra. Durante l’intervista, ha espresso un parere sulla figura di Seixas, affermando che non ce n’è un altro come lui.

Tommaso Bambagioni è stato l’ospite dell’ultima punta di Bike Today. Il giovane ciclista del Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone si è raccontato a 360° tra sogni presenti e futuri e speranze. In primo luogo il classe 2005 grossetano ha iniziato il suo racconto da questo avvio di 2026 molto positivo: “ La stagione è iniziata bene. Era comunque nell’aria e si percepiva un inizio di stagione, forse non così, ma comunque brillante. Ci siamo preparati bene abbiamo fatto un mese positivo in Spagna e tutta la squadra sentiva di poter andare forte”. Dal punto di vista personale il toscano non può che dirsi soddisfatto di questo avvio: “ Anche io vedevo che la condizione era buona e lo è tuttora.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tommaso Bambagioni: “Seixas? Come lui ce n’è solo uno. Al posto di Finn avrei fatto la stessa scelta”

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Nuovo appuntamento con Bike Today. Ospite di oggi è Tommaso Bambagioni, uno dei giovani italiani più interessanti di questa stagione ciclistica. Il corridore classe 2005 del Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone si sta mettendo in grande evide facebook