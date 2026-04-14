L’avvio della stagione della Nazionale Italiana Under23 ha portato segnali positivi, con risultati che hanno suscitato entusiasmo tra gli addetti ai lavori. La federazione ha annunciato un percorso di inserimento diverso per i due giovani talenti, con uno che seguirà un percorso più rapido e l’altro più graduale. Durante le ultime settimane, alcuni atleti, tra cui Bambagioni e Bicelli, hanno mostrato progression sorprendenti, attirando l’attenzione.

L’inizio di stagione della Nazionale Italiana Under23 ha offerto segnali decisamente incoraggianti, riportando entusiasmo e risultati attorno al movimento azzurro. Sotto la guida di Marino Amadori, diversi giovani talenti si stanno mettendo in luce, tra conferme attese e nuove sorprese. Nomi come Lorenzo Finn e Riccardo Lorello rappresentano il presente e il futuro di una squadra che punta a crescere con equilibrio. Proprio questo è uno dei compiti principali del commissario tecnico: costruire un percorso equo e formativo, capace di valorizzare ogni atleta, dando a tutti le giuste opportunità per emergere in un contesto sempre più competitivo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Amadori: “Percorso accelerato per Seixas, più graduale per Finn. Bambagioni e Bicelli mi hanno stupito”

Davide Donati: “Finn sa di essere al livello di Seixas, ma ha bisogno di più tempo. Mi vedo da Classiche”Nuovo appuntamento settimanale con Bike Today, la trasmissione che va in onda sul canale YouTube di OA Sport e presentata da Gianluca Bruno.

Maurizio Fondriest: “Seixas impressionante, ma la scelta di Finn è giusta. Per Pogacar non sarà semplice alla Roubaix”A poco più di una settimana dall’appuntamento con l’Amstel Gold Race, Maurizio Fondriest – campione del Mondo in linea nel’88, nel ’93 ha vinto...

La leader di ‘Futura’ e la consigliera Alice Amadori, con i colleghi di minoranza, hanno firmato un’interrogazione - facebook.com facebook