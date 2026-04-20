Tombolini diffamazioni violenze un arresto | chi è il nostro odiatore

Un individuo coinvolto in diversi episodi di diffamazione e violenza è stato recentemente arrestato. Il suo passato comprende diverse presenze in ambienti pubblici, tra cui pose provocatorie e battute fuori luogo in un circolo Arci. La sua attività online ha attirato l’attenzione a causa di commenti offensivi e comportamenti aggressivi, che hanno portato alle indagini e all’arresto. La vicenda ha suscitato reazioni tra i residenti e le autorità locali.

Un curriculum portato “de notte”, tra pose da provocatore e battute da Tavernello al circolino Arci. Mattia Tombolini, già assistente dell’eurodeputata Ilaria Salis, riappare davanti alla sede di Libero, si fa immortalare e scrive: “J’ho portato er curriculum”. Tombolini, presenza fissa nei cortei antagonisti – l’ultima uscita documentata lo vede sotto lo striscione “Antifa” in quello di Milano – è un personaggio che si muove tra attivismo radicale, editoria militante e social network dove spesso il confine tra provocazione e apologia sfora. Non a caso il suo post ha fatto rapidamente il giro dei circuiti anarchici, dove certe “battute” vengono lette meno come ironia e più come segnali di appartenenza.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Tombolini, diffamazioni, violenze, un arresto: chi è il nostro odiatore Notizie correlate Svolta contro le violenze: arresto anche in quasi flagranza per chi colpisce il personale scolastico. Valditara: “Importante provvedimento che tutela chi lavora per il futuro dei nostri figli”Il decreto sicurezza introduce l'arresto in flagranza per chi aggredisce il personale scolastico. Leggi anche: Ancona, strade vicinali da acquisire, Tombolini: «Allontanato chi ci voleva influenzare»