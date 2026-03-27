Ancona strade vicinali da acquisire Tombolini | Allontanato chi ci voleva influenzare

Durante una riunione della II Commissione, l’assessore ai Lavori pubblici ha dichiarato che è stato allontanato una persona che cercava di esercitare influenze sulla questione delle strade vicinali da acquisire ad Ancona. La comunicazione è stata fatta senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle motivazioni precise di questa azione.

ANCONA - Chi vuol capire, capisca. È passata ingiustamente sottotraccia la stoccata dell’assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini, che ieri in II Commissione ha svelato un interessante retroscena sul processo decisionale che ha portato il Comune a tentare di acquisire 9 strade vicinali della città, sottraendo così ai privati l’onere manutentivo. Il commento «Abbiamo tenuto lontano, con la necessaria autorità, chiunque si volesse avvicinare a noi per indirizzare l’attività compiuta dagli uffici» ha puntualizzato l’assessore. Una frase inserita in un discorso più ampio, relativo al metodo usato per selezionare il primo nucleo di vie da portare a patrimonio comunale. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Ancona, strade vicinali da acquisire, Tombolini: «Allontanato chi ci voleva influenzare» Articoli correlati Assemblea a Sappanico. Strade vicinali, scoppia la bagarre. E l’assessore Tombolini se ne va"L’impianto di cremazione in uno dei cimiteri frazionali? Non è detto che si debba per forza fare dentro uno dei cimiteri già presenti". Rebus strade vicinali, una revisione attesa da anni"Giovedì portiamo in giunta la delibera che comporta la revisione dell’elenco delle strade vicinali del 1983. Tutto quello che riguarda Ancona strade vicinali da acquisire... Temi più discussi: Ancona, strade vicinali da acquisire, Tombolini: Allontanato chi ci voleva influenzare TABELLA; Una svolta attesa 43 anni. Il Comune compra strade. Manutenzioni in agenda; Strade da vicinali a comunali, Tombolini: La politica ha poco a che vedere con la natura di questo atto. Ancona, strade vicinali da acquisire, Tombolini: «Allontanato chi ci voleva influenzare» TABELLAANCONA - Chi vuol capire, capisca. È passata ingiustamente sottotraccia la stoccata dell’assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini, che ieri in II Commissione ha svelato ... corriereadriatico.it Rebus strade vicinali, una revisione attesa da anniGiovedì portiamo in giunta la delibera che comporta la revisione dell’elenco delle strade vicinali del 1983. Revisione che ... msn.com https://www.veratv.it/articoli/id-78977/ancona---ricostituito-il-comitato-per-l-editoria-del-consiglio-regionale - facebook.com facebook Aiutare i cittadini e piccoli imprenditori a giungere all’esdebitazione: presentato l'Occ presso l’Ordine degli avvocati di Ancona x.com