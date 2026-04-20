Todi inaugurata nuova sede Cgil
Sabato 18 aprile è stata inaugurata a Todi la nuova sede della Cgil, situata in via Angelo Cortesi 86. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e iscritti, che hanno assistito alla cerimonia di apertura. Durante l’inaugurazione sono state annunciate anche alcune nuove adesioni all’organizzazione sindacale. La sede è ora ufficialmente operativa e pronta a offrire servizi ai lavoratori e alla comunità locale.
La nuova sede Cgil di Todi, in via Angelo Cortesi 86, è ufficialmente operativa. L’inaugurazione di sabato 18 aprile ha incontrato una grande partecipazione di pubblico, portando anche nuove adesioni all’organizzazione sindacale, e ha rappresentato l’occasione per ribadire che “aprire una nuova.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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