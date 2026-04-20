Todi inaugurata nuova sede Cgil

Sabato 18 aprile è stata inaugurata a Todi la nuova sede della Cgil, situata in via Angelo Cortesi 86. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e iscritti, che hanno assistito alla cerimonia di apertura. Durante l’inaugurazione sono state annunciate anche alcune nuove adesioni all’organizzazione sindacale. La sede è ora ufficialmente operativa e pronta a offrire servizi ai lavoratori e alla comunità locale.