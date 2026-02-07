Inaugurata la nuova sede della Cgil a Ravenna | uffici aperti tutti i giorni dal lunedì al venerdì

Questa mattina è stata inaugurata la nuova sede della Cgil a Ravenna, in via Tommaso Gulli 169. Gli uffici sono aperti tutti i giorni dal lunedì al venerdì. La nuova sede si aggiunge a quelle già presenti in città, in via Matteucci e in via Bozzi.

La segretaria Trancossi: "Un presidio di legalità e di democrazia, un luogo da cui far partire proposte, rivendicazioni e partecipazione attiva" Questa mattina è stata inaugurata la nuova sede della Cgil a Ravenna in via Tommaso Gulli 169. Il nuovo presidio si aggiunge a quelli già presenti in città in via Matteucci e in via Bozzi. L'appuntamento ha visto la presenza di numerose persone e del sindaco Alessandro Barattoni che, oltre a partecipare al taglio del nastro di inaugurazione della sede, ha preso la parola sottolineando l'importanza di presidi in città come ulteriori punti di riferimento e di ascolto per i cittadini.

