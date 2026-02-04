Liberata area occupata abusivamente nel porto di Bari | rimossi 8 natanti e 19 tonnellate di rifiuti

Questa mattina, le forze dell’ordine hanno smantellato un’area del porto di Bari occupata da imbarcazioni e attrezzature da pesca non autorizzate. Sono stati rimossi otto natanti e sequestrate 19 tonnellate di rifiuti abbandonati. L’operazione, portata avanti con successo, ha ripristinato la normale attività nel settore portuale.

È stata liberata un'area del porto di Bari occupata abusivamente da natanti e attrezzature da pesca non autorizzate. L'operazione è stata condotta nei giorni scorsi dalla guardia di finanza, sotto il coordinamento del Reparto Operativo Aeronavale, con il supporto dell'Autorità di Sistema Portuale.

