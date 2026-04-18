A Millesimo, oltre 160 cittadini hanno partecipato a un'ampia iniziativa di pulizia ambientale, rimuovendo circa 400 chili di rifiuti da aree pubbliche e private. L’intervento ha coinvolto un esercito di volontari che si sono mossi per mettere in ordine le zone interessate, contribuendo a migliorare la situazione ambientale del territorio. L’operazione ha coinvolto diverse strade e spazi, con l’obiettivo di tutelare l’ambiente locale.

Oltre 160 cittadini si sono mobilitati a Millesimo per una massiccia operazione di pulizia ambientale, riuscendo a raccogliere circa 400 chili di scarti e più di 6.000 mozziconi di sigaretta tra il borgo e le zone limitrofe. L’iniziativa, nata dalla sinergia tra l’amministrazione locale e l’organizzazione Plastic Free, ha una partecipazione senza precedenti rispetto alle edizioni passate, confermando il legame profondo tra la comunità e la salvaguardia del proprio territorio. Un esercito di volontari per il decoro urbano e naturale. Il bilancio finale della giornata dedicata alla tutela dell’ambiente descrive un quadro di partecipazione straordinaria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Millesimo, esercito di volontari: 400 kg di rifiuti rimossi

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