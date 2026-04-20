Titolare di un compro oro sconosciuto al fisco condannato a 3 anni e 4 mesi

Il processo a carico di Maurizio Mazzoni, titolare di un compro oro con poche frequentazioni fiscali, si è concluso con una condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione. L'indagine ha riguardato principalmente la gestione dell’attività commerciale e il rispetto delle normative fiscali, portando alla sentenza definitiva. La vicenda si è svolta nel contesto di controlli su attività commerciali di questo settore.

Si è chiuso con una condanna a 3 anni e 4 mesi il processo a carico di Maurizio Mazzoni, titolare all'80% di un compro oro quasi del tutto sconosciuto al fisco. L'uomo, 65 anni, era stato arrestato nel gennaio del 2025 insieme al figlio Simone nell'ambito di un'inchiesta della procura, coordinata.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Falsificata la cartella clinica, condannato a 4 anni e 6 mesi il titolare del Pineta Grande HospitalIl Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha emesso una sentenza di condanna nei confronti dell’imprenditore Vincenzo Schiavone, titolare della... Riciclaggio a Pisa: nei guai il titolare di un money transfer e la proprietaria di un compro oroPISA – Il contrasto al riciclaggio di capitali illeciti e al potenziale finanziamento di reti terroristiche passa dal monitoraggio rigoroso dei... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Irregolarità amministrative, la polizia di Novara chiude un Compro oro in corso Vercelli; Irregolarità sui registri: la Polizia chiude un compro oro; Viaggio tra i banchi di piazza Palermo, guerra e rincari a gamba tesa nella quotidianità; Novara, oro fuso troppo in fretta per evitare i controlli: chiuso Compro Oro. Sequestrati beni per oltre 2,5 milioni a titolare 'Compro oro'I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Genova - Gruppo Tutela Economia - Sezione Riciclaggio, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un decreto ... ansa.it Mottola, in 3 aggrediscono il titolare di un'azienda e rubano utensili: arrestatiUna volta avvicinato il titolare, gli avrebbero chiesto la somma di 500 euro, minacciandolo di gravi conseguenze qualora non avesse ottemperato alla richiesta. I tre sono ai domiciliari I carabinieri ... lagazzettadelmezzogiorno.it Una comitiva di una dozzina di persone ha consumato un ricco pranzo di pesce al ristorante "Al Granso da Gigi" e se n'è andata senza saldare il conto. Il titolare: «Sanno di restare impuniti» - facebook.com facebook Se ne va a soli 38 anni l’imprenditrice Giulia Coloru, titolare della profumeria Astrale di Sarzana x.com