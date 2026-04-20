Tirano i capelli a una bambina in classe la Cassazione | È violenza pura non metodo educativo Ma senza querela e senza danno il gesto isolato resta impunito

La Corte di Cassazione ha stabilito che tirare i capelli a una bambina in classe costituisce violenza pura e non può essere considerato un metodo educativo. La sentenza precisa che, senza una querela o danno, un gesto isolato rimane impunito. La decisione chiarisce che tra i banchi di scuola l’uso della forza fisica da parte degli insegnanti è inaccettabile.