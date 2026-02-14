Ermal Meta partecipa al Festival di Sanremo con il brano

( a skanews) — Ermal Meta torna in gara al Festival di Sanremo tra i Big della 76esima edizione con il brano Stella stellina, una canzone importante, di resistenza e speranza, nonostante tutto. Sanremo 2026: chi sono i 30 Big in gara. guarda le foto Stella stellina racconta, attraverso un testo poetico, mai retorico e immagini fortemente evocative, la storia di una bambina palestinese che non ha volutamente un nome, diventando così rappresentazione di tutti i bambini innocenti colpiti dalla violenza. « Stella stellina parla di una bambina di Gaza vista dagli occhi di un suo connazionale. È nata in un momento come tanti in cui stavo suonando, cantando, inventando canzoni e melodie per la mia figlia piccola e poi mi erano rimaste in mente delle immagini che avevo visto qualche ora prima davvero sconvolgenti, le immagini che provenivano da Gaza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - "Stella stellina" non parla di politica, ma di umanità pura, raccontando la storia di una bambina di Gaza senza nome

Ermal Meta partecipa a Sanremo 2026 con il brano Stella stellina, che racconta la storia di una bambina palestinese.

Sanremo 2026 vede il ritorno di Ermal Meta tra i Big, presentando il brano Stella stellina.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Stella Stellina Canzoni per bambini | Filastrocche Tradizionale Italiane | Ninna Nanna | Lullaby

Argomenti discussi: Ermal Meta a Sanremo: Stella stellina è una canzone umana. Va oltre la politica; Stella Stellina, la ninna nanna ferita di Ermal Meta a Sanremo; Ermal Meta: Se vincerò Sanremo porterò la mia canzone su Gaza a Eurovision per farla sentire a Israele; Sanremo, Ermal Meta: Stella stellina è un brano umano non politico.

Ermal Meta a Sanremo 2026 con Stella stellina: «È un brano umano non politico»Ermal Meta in gara a Sanremo 2026 con la canzone Stella stellina: storia di una bambina palestinese. Il video di Amica.it ... amica.it

Sanremo 2026, Ermal Meta canta Stella stellina. Testo e di cosa parla la canzoneStella stellina è la canzone con cui Ermal Meta torna a Sanremo 2026. Il titolo è stato annunciato durante Sarà Sanremo davanti a Carlo Conti, ma il cuore del brano si è definito molto prima, nello ... dilei.it

ICYMI: L’esordio nel 2010, i successi e il ritorno al festival con “Stella stellina” facebook

#Sanremo , #ErmalMeta: "Stella stellina è un brano umano non politico - #Sanremo2026 x.com