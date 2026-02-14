Ermal Meta torna a Sanremo nel 2026 con il brano “Stella Stellina”, dedicato a una bambina di Gaza senza nome, simbolo di un popolo silenzioso. Meta spiega che, in caso di vittoria, porterebbe questa canzone all’Eurovision, portando così la voce di chi non ne ha. Dopo cinque anni dall’ultima partecipazione con “Un milione di cose da dire”, il cantante si mostra entusiasta di tornare sul palco dell’Ariston.

“Sono molto contento di partecipare quest’anno a Sanremo. L’ultima volta è stata cinque anni fa, con “Un milione di cose da dire”. Tornarci dopo cinque anni, sul “luogo del delitto”, è una cosa molto emozionante”. – Con queste parole Ermal Meta racconta il suo stato d’animo alla vigilia del Festival di Sanremo 2026 e che lo vedrà tra gli artisti in gara alla kermesse canora, diretta e condotta da Carlo Conti. Sanremo 2026: Ermal Meta a Sanremo in gara con il brano “Stella Stellina”. “La canzone che porto in gara contribuisce ad aumentare il peso emotivo che mi porto dietro. È il mio primo Sanremo da papà e questo cambia qualcosa. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Ermal Meta a Sanremo 2026 con “Stella Stellina”: “Parla di una bambina di Gaza, una bambina senza nome che appartiene a un popolo senza voce. Se vincessi, all’Eurovision canterei questa canzone”

Ermal Meta torna a Sanremo e porta con sé un brano dedicato a Gaza.

Ermal Meta partecipa a Sanremo 2026 con il brano Stella stellina, che racconta la storia di una bambina palestinese.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Ermal Meta: Se vincerò Sanremo porterò la mia canzone su Gaza a Eurovision per farla sentire a Israele; Ermal Meta, la canzone di Sanremo su una bambina di Gaza, l'adozione di due ragazze albanesi e le polemiche; Sanremo, Ermal Meta: Non riesco a voltarmi dall'altra parte, ecco perché al Festival porto una canzone poco furba. L'intervista; Sanremo 2026, Ermal Meta: Sul futuro non ho risposte ma tanta speranza.

Ermal Meta a Sanremo 2026: «Canto la brutalità umana vista con gli occhi di una bambina»Stella stellina non parla di politica, ma di umanità pura, raccontando la storia di una bambina di Gaza senza nome ... iodonna.it

Stella stellina: la ninna nanna di Ermal Meta a Sanremo 2026Per Ermal Meta Sanremo è un luogo attraversato nel tempo, in fasi diverse della vita artistica e personale, fino a diventare uno dei punti di riferimento più solidi del suo percorso. Nel 2026 il canta ... msn.com

Ermal Meta nelle sue stories svela l'aemozione dei cantanti del festival durante l'incontro con il Presidente Sergio Mattarella Video Ig stories @ermalmetamusic #extrafestival #sanremo2026 #sanremo2026 #radionorba facebook

#Sanremo, Ermal #Meta: “Stella stellina” è un brano umano non politico #Sanremo2026 #ermalmeta x.com