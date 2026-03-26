Pronto intervento della Polizia Locale per uno sversamento di gasolio nel borro dell’Ornaccio

La Polizia Locale è intervenuta oggi nel borro dell’Ornaccio a causa di uno sversamento di gasolio. L’episodio è stato segnalato e gestito immediatamente dalle forze dell’ordine, che hanno messo in atto le procedure di sicurezza previste. Non sono stati forniti dettagli sul numero di mezzi coinvolti o sulla causa dello sversamento. L’intervento si è concluso con la messa in sicurezza dell’area.

Arezzo, 26 marzo 2026 – . Individuati e denunciati i responsabili. Il Sindaco Silvia Chiassai Martini interviene sul caso di sversamento di gasolio nel Borro dell’Ornaccio e plaude all’efficienza della Polizia locale: “Questa mattina la nostra Polizia locale è stata allertata da alcune segnalazioni provenienti dall’area della Capannina per la presenza di chiazze di olio nel torrente Dogana – afferma il Sindaco - Gli agenti, guidati dal Comandante Sarri, sono prontamente giunti sul posto e attraverso un lavoro accurato e certosino sono riusciti a risalire fino al sito dell’origine dello sversamento di gasolio in un’area agricola lungo il Borro dell’Ornaccio, causato dalla rimozione di una vecchia cisterna in ferro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pronto intervento della Polizia Locale per uno sversamento di gasolio nel borro dell’Ornaccio Articoli correlati Leggi anche: Sversamento di gasolio nel borro dell'Ornaccio. Individuati e denunciati i responsabili Montevarchi, han fatto un troiaio nel borro: gasolio dall’Ornaccio fino all’ArnoOh , ma che s’è combinato stavolta a Montevarchi? Un bell’intruglio di gasolio s’è fatto strada nel borro dell’Ornaccio, e da lì via giù fino al... Contenuti e approfondimenti su Polizia Locale Temi più discussi: Bollettino della viabilità n. 30 del 17.3.2026; Rissa in strada a Milano con pezzi di legno, arriva la polizia: 6 identificati; Due nuovi agenti alla polizia locale. E il parco macchine si rinnova; Rissa tra giovani a Pescara Vecchia, un ragazzo ferito a coltellate: indaga la polizia. Pronto intervento della Polizia Locale per uno sversamento di gasolio nel borro dell’OrnaccioArezzo, 26 marzo 2026 – Pronto intervento della Polizia Locale per uno sversamento di gasolio nel borro dell’Ornaccio. Individuati e denunciati i responsabili. Il Sindaco Silvia Chiassai Martini inter ... lanazione.it Fabriano: il veicolo è sospetto, lo intercetta la polizia. Abbandonato ad Argignano, indaginiUn veicolo sospetto, la segnalazione dei cittadini e l'intervento degli agenti della Polizia di Fabriano con i colleghi della Polizia Locale ... centropagina.it Dall’Egitto i due avevano pubblicato sui social le loro foto in spiaggia. L’intervento della Polizia locale e dei Servizi sociali di Trieste è scattato dopo la segnalazione di un’insegnante. I bambini ora sono in una comunità - facebook.com facebook Sicurezza, da Regione fondi per la Polizia Locale: risorse anche a Luino, Cuveglio e Marchirolo - x.com