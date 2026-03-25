Nella mattinata di oggi, le forze dell’ordine sono intervenute in seguito a segnalazioni riguardanti chiazze di gasolio nel Borro dell’Ornaccio, un'area naturale. Sono stati identificati e denunciati i responsabili dello sversamento. Il sindaco ha commentato l’intervento della polizia locale, evidenziando l’efficacia delle operazioni di controllo. Non sono stati forniti dettagli su eventuali misure di bonifica in corso.

Intervento della polizia locale di Montevarchi. Il danno causato dalla rimozione di una cisterna in ferro Il sindaco Silvia Chiassai Martini interviene sul caso di sversamento di gasolio nel Borro dell’Ornaccio e plaude all’efficienza della polizia locale: “Questa mattina la nostra polizia locale è stata allertata da alcune segnalazioni provenienti dall’area della Capannina per la presenza di chiazze di olio nel torrente Dogana. Gli agenti, guidati dal comandante Sarri, sono prontamente giunti sul posto e attraverso un lavoro accurato e certosino sono riusciti a risalire fino al sito dell’origine dello sversamento di gasolio in un’area agricola lungo il Borro dell’Ornaccio, causato dalla rimozione di una vecchia cisterna in ferro. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Sversamento di gasolio nel borro dell'Ornaccio. Individuati e denunciati i responsabili

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