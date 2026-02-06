tim cook piano di successione entro il 2027 e perdita di talenti in apple

Il 5 febbraio 2026 Apple ha convocato un’assemblea interna per parlare del futuro. Tim Cook ha annunciato di voler lasciare la guida dell’azienda entro il 2027. Nel frattempo, molti talenti stanno lasciando Apple, preoccupati per le incertezze sulla successione e il futuro dell’azienda. La notizia ha scosso gli investitori e i dipendenti, che si aspettano novità nei prossimi mesi.

In data 5 febbraio 2026, Apple ha convocato un’assemblea generale interna per esporre linee guida e scenari futuri. L’intervento dell’amministratore delegato Tim Cook ha posto l’accento su una pianificazione della successione e su come gestire i cambiamenti nel vertice, oltre a toccare temi di corrente importanza pubblica, come la politica migratoria. l’incontro ha evidenziato un focus sul lungo periodo, sulla gestione delle uscite di alto profilo e sull’impegno verso festeggiamenti futuri, mantenendo un tono concreto e orientato ai fatti. piano di successione a lungo termine. Cook ha dichiarato di dedicare notevoli energie a identificare chi occuperà la “stanza” tra 5, 10 e 15 anni. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

