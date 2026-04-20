Durante uno spettacolo circense in Russia, una tigre è fuggita dall'area di spettacolo, causando il panico tra le famiglie presenti. Le autorità stanno conducendo un’indagine per chiarire le circostanze della fuga e verificare le condizioni di sicurezza adottate durante l’evento. Testimoni riferiscono che l’animale ha attraversato il teatro, creando momenti di confusione tra gli spettatori. La scena si è conclusa con il recupero dell’animale e l’intervento delle forze di sicurezza.

Russia, tigre fugge durante lo spettacolo: attimi di panico tra gli spettatori. Doveva essere uno spettacolo, si è trasformato in pochi istanti in una scena da incubo. Una tigre è riuscita a superare la barriera di sicurezza durante un’ esibizione circense ed è finita tra il pubblico, scatenando il panico tra famiglie e bambini. L’incidente è avvenuto nella città russa di Rostov sul Don, all’interno di una struttura mobile dove erano in corso numeri con animali. La barriera cede, la tigre entra tra la folla. Secondo quanto ricostruito, tutto è successo mentre tre tigri e due addestratori si trovavano nella pista. All’improvviso, la rete protettiva che separava l’arena dagli spettatori ha ceduto.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Tigre tra il pubblico al circo in Russia: panico tra le famiglie, indagine sulla sicurezza

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